移籍先予想はレッドソックス、カブス、パドレスソフトバンクから海外フリーエージェント（FA）権を行使してメジャー移籍を目指す千賀滉大投手について、米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は5年7500万ドル（約106億2000万円）の大型契約を予想した。恒例のFA選手トップ50を紹介する企画。ランキングと金額は、記事の著書スティーブ・アダムス氏や同サイトの創設者ティム・ディールケス氏、ライターのアンソニー・