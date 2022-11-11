現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（68）が11日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日以外からの監督オファーについて語った。評論家、解説者時代に指導者としてオファーされたことは「一切ない」とし「いまだかつて声がかかったのは中日ドラゴンズだけ」と明かした。意外な事実にスタッフが思わず「本当ですか?」と聞くと「オレ嘘言ってどうすんだよ」