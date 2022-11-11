「熱男」との共闘が坂本勇人内野手（３３）復活の大きな一助となりそうだ。巨人は１１日、ソフトバンクを退団した松田宣浩内野手（３９）の獲得を正式に発表した。２０１０〜２０年にリーグ優勝６回、日本一７回に輝いた鷹の主軸として活躍。日本代表でもその打棒に加え、リーダーシップを発揮しチームを引っ張った。そんななかチーム内からは「松田選手の加入は坂本にとってもっとも大きい」との声が上がった。２０１３年ＷＢ