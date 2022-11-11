元巨人監督で野球評論家の堀内恒夫さん（74）が11日、自身のブログを更新。自宅で起きた火災により、同日未明に72歳で亡くなった元ロッテ投手、村田兆治さんの訃報に「言葉にならない」と絶句した。「村田兆治」のタイトルでブログを更新。「村田兆治の自宅で火災が発生し村田本人が亡くなったと聞いた。この歳になっても沢村賞選考委員会やドリームベースボールで顔を合わせていた」とし、評論家として契約している新聞社の取