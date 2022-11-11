11月11日は中国の爆買いを象徴するオンラインセールの「独身の日」だが、今年は中国最大の通販サイトが「売上の公表をやめる」と発表し、通販業界に異変が起きている。【映像】通販業界の異変 国民の声独身の日は、1が4つ並ぶ11月11日に合わせて中国で行われるオンラインセール。去年はネット通販大手のアリババグループだけで9兆円を超える売り上げがあった。しかし、毎年、大々的に発表してきた“取引総額”について、今年は