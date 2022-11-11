11日に急逝した村田兆治さんとは、5月に取材でお会いしたばかりだった。所属していた東京オリオンズ（現・千葉ロッテマリーンズ）が使った東京スタジアムの思い出を「天然芝できれいな球場だったよ。ただ、お客さんは少なかったな」などと楽しそうに語っていた。一番聞きたかったのが、現在、ロッテで活躍する佐々木朗希投手のことだった。村田さんは豪快なマサカリ投法から繰り出す速球とフォークを武器に、通算215勝を挙げた