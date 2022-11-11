滋賀県彦根市立小学校の室外機を盗んだとして、彦根署は９日、甲良町の無職の女（５８）と職業不詳の長男（３８）、無職の次男（３５）を窃盗の疑いで逮捕した。同署は認否を明らかにしていない。 発表では、３人は１０月８日午前８時から９日午前１１時頃までの間、小学校内に設置されている室外機（約２万５０００円相当）を盗んだ疑い。学校から