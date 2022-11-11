「TOKIO」の松岡昌宏（45）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初めてもらったギャラの使い道を明かした。司会の黒柳徹子から初めてのギャラはいくらだったかと聞かれ「1万3800円だったかと…」と松岡。「ハマチのサクを買ったんですって？」と言う黒柳に「なんでそんなこと知ってるんですか？」と驚きながらも思い出話を語った。「僕は北海道生まれでして、横浜に来たのがまだ10歳で。