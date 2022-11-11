ロッテは１１日、球団ＯＢの村田兆治氏が火災により亡くなったことを受け、球団公式ホームページで追悼の意を表した。「東京オリオンズ、ロッテオリオンズに在籍、１９６８年から１９９０年まで２２年間活躍されました村田兆治氏が１１月１１日（金）未明お亡くなりになりました。（享年７２歳）。ここに故人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。村田氏は通算２１５勝を挙げ、その独特でダイナミックな投球フォー