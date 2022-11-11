米中間選挙の投票日から2日が過ぎたが、10日夜（日本時間11日朝）の時点で連邦上下両院とも、与野党のどちらが掌握するのか明確になっていない。いまどんな情勢なのか。なぜこれほど時間がかかっているのか。下院全435議席が改選となる下院は、与野党いずれも過半数の218議席以上を獲得できていない。ただ、BBCが提携する米CBSニュースは、野党・共和党が211議席を確保したとしており、下院での主導権獲得へと近づいている。ジョー