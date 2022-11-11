元「ＳＤＮ４８」でタレントの芹那（３７）が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、アクセサリーを付けた写真をアップした。「光沢がとっても高級感」というお気に入りのシルバーフープピアスを着用してニッコリ。シンプルな白シャツ姿でアクセサリーを際立たせ、美人顔を見せた。上品メイクを施し、上品なオトナな女性に変貌した芹那。ファンは「こんな綺麗な人いる？」「可愛い過ぎる」と絶賛していた。