あなたの周りには、実際はお金持ちでもセレブでもないのに、「お金持ち・セレブアピール」に必死な女性っていませんか？SNSでも、実際の自分よりかなり盛った投稿をする女性が後を絶ちませんよね。そういう姿を見て、モヤモヤを感じることもあったり……。ということで今回は、お金持ちぶっているけれど実は「偽セレブ」な女性のエピソードから1つ、ハイブランドの紙袋でバッグを手作りする友達の話をご紹介します。ブランドの紙
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