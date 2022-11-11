オリックスが化粧品・健康食品大手のディーエイチシー（ＤＨＣ、東京）を買収することが１１日、分かった。買収額は３０００億円規模になる見通し。後継者を探すＤＨＣ創業者と、健康事業への投資を強化したいオリックスの意向が合致したとみられる。同日午後にも発表する。ＤＨＣは吉田嘉明会長兼社長が１９７２年に委託翻訳業を開始したのがルーツ。その後、化粧品や健康食品、出版、リゾートなどに事業を拡大した。