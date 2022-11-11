韓国プロサッカーKリーグ2（2部）の慶南（キョンナム）FCで、職場内セクハラといじめがあったという情報提供が続いている。【関連】性的暴行被害が絶えない韓国スポーツ界の実情韓国では最近、慶南FCの一部幹部が数年間にわたってセクハラ行為、さらには職場内いじめをしていたという主張が出ている。現在、慶南FCは自主調査に着手している。慶南FC事務局の元職員は最近、テレビ局『MBC』とのインタビューやオンラインコミュニティ