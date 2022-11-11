異例の接戦となっているアメリカの中間選挙。事前の予想とは違う結果に、激怒していると報道されたトランプ前大統領が、自身のSNSを連続投稿し、報道を否定しました。■“共和党優勢”予想も…情勢は拮抗バイデン大統領：「おめでとう。あなたが勝利したと知って、気分が良いよ」カジュアルなタートルネック姿で、当選した候補者に電話するバイデン大統領。満足そうな笑顔です。アメリカ中間選挙は、開票から2日経った今も