おかずの定番「から揚げ」。冷凍食品なら電子レンジで加熱するだけで食べられるので便利な一方、揚げて作った時に比べると、衣が"しなっ"としてしまうこと、ありますよね。そんな中ツイッター上で、冷凍から揚げが「カリッ！ジュワッ！」と仕上がるという方法を発見。これは本当なのか、実際に試してみました。トースターで約3分加熱その方法を紹介したのは、味の素冷凍食品の公式アカウントです。2022年11月9日に公開されました。