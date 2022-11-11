都内の民間車検場の責任者の男ら3人が不正に車検を通したとして逮捕されました。警視庁によりますと、民間車検場の管理責任者・大庭志宏容疑者と自動車整備工場の代表・斉藤正和容疑者ら3人は、2020年から今年にかけて、客から依頼を受けた自動車4台について、不正に車検を通した疑いなどが持たれています。斉藤容疑者は、1台2万5000円で大庭容疑者らに自動車が保安基準に適合するとするウソの証明書の作成を依頼していたというこ