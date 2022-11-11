ロシアによる侵攻が続くウクライナで、戦闘に参加していたとみられる日本人男性の死亡が確認された。徴兵などによらず、自分の意思で軍に参加する「志願兵（義勇兵）」と呼ばれる人たちは、どのような思いで戦場に向かうのか。ウクライナ北東部の激戦地・ハルキウ州イジュームで、約3カ月にわたり従軍したという別の日本人男性（20代）は、建設関係の仕事を辞めて、第三国経由でウクライナに向かった。両親や友人を含め、だれ