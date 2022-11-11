セブン＆アイ・ホールディングスは１１日午前、臨時の取締役会を開き、業績不振が続く傘下の百貨店そごう・西武を米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループに売却することを決議した。売却額は２千億円超のもよう。セブン＆アイは懸案となっていたそごう・西武の売却にめどをつけ、中核の日米のコンビニエンスストア事業に経営資源を集中する。同日午後に発表する。セブン＆アイは、そごう・西武の全株式を売却す