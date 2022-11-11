【AFP＝時事】90館余りの世界の有名美術館が10日、欧州各地で相次ぐ環境活動家による名画攻撃について共同声明を出し、生じ得る被害を「著しく過小評価している」と非難した。スペイン・マドリードでは、同国を代表する画家フランシスコ・デ・ゴヤ（Francisco de Goya）の名画2点の額縁に、環境活動家2人が接着剤で自らの手を貼り付けた。英ロンドンと伊ローマではビンセント・ファン・ゴッホ（Vincent van Gogh）の名画にスープ