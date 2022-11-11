海沿いに建つ住宅。高波がすぐ目の前まで押し寄せ、土台は大きくえぐり取られています。カリブ海の島国バハマでは9日、ハリケーンが上陸し、押し寄せた高波が堤防を乗り越え、沿岸付近の多くが水浸しとなりました。ハリケーンは、翌10日にアメリカ・フロリダ州に上陸。気候変動の影響でしょうか、11月の上陸は実に37年ぶりです。上陸前、住民は次のように話していました。住民：「どんな洪水が来ても良いように備えてお