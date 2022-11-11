スマートフォンを靴に隠して女性のスカート内を盗撮したとして、島根県迷惑行為防止条例違反（卑わいな行為の禁止）に問われた松江市、専門学生の被告の男（３５）の初公判が１０日、島根地裁（畑口泰成裁判官）であった。被告は起訴事実を認めた。次回は１２月９日。 起訴状などによると、被告は昨年１０月〜今年７月、松江市内のコンビニエンスス