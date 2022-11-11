福岡県警南署は９日、福岡市南区、障害児通所支援施設指導員の男（２４）を県青少年健全育成条例違反（淫行）容疑で逮捕した。発表では、男は８月８日昼頃、小学生の女児と淫らな行為をした疑い。ＳＮＳで知り合い、男が「家でアニメを見よう」と誘っており、女児の父親が２人のやり取りに気付いて警察に通報した。男は容疑を認め、「（女児が）中学３年生だと聞いていた」と供述しているという。