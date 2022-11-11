死亡したのは、佐賀県鳥栖市の麓刑務所で服役していた山本美幸受刑者（43）です。関係者によりますと、麓刑務所では、今年8月に新型コロナの集団感染が起き、山本受刑者も感染して体調を崩し、死亡したということです。山本受刑者は3年前、福岡県太宰府市で男と共謀して、同居していた知人女性をナイフで刺したり、木刀で殴ったりして死亡させた罪などに問われ、去年12月に福岡高裁で懲役22年の判決が確定していました。（「