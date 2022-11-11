今年8月に突発性難聴発症を報告し活動を休止していた登録者数135万人の人気ユーチューバー・きりたんぽ（24）が、10日夜に動画を更新。今後の活動について語った。きりたんぽを巡っては今年8月、「ガーシー」として知られるNHK党の参院議員・東谷義和氏に、ユーチューバーとの“キス動画”を投稿された。「4年以上前のもの」と説明したが、これが誹謗（ひぼう）中傷に発展し、殺害予告などの過激なDMが多く届いた。ストレスか