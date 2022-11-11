一時、騒然となる現場。よく見ると、チャールズ国王のすぐそばを何かが連続して飛んでいきます。その正体は「卵」です。イングランド北部ヨークで9日、チャールズ国王夫妻が、群衆から複数の卵を投げ付けられました。逮捕されたのは、23歳の大学生の男で、現地メディアによりますと、「私の国王ではない」と叫んでいたということです。幸い、卵は国王夫妻に当たらず、けがはありませんでした。（「グッド！モーニング」202