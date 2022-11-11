グーグルやピクサーのオフィスは、陽気さや遊び心、ユーモアにあふれています（写真：AnnaStills／PIXTA）日本の企業はなによりも「真面目」であることを大切にする。ところが、それとは対照的に、アップルやピクサー、グーグルのような企業は、なによりも「ユーモア」を大切にすることで、大きく成長している。スタンフォード大学ビジネススクール教授のジェニファー・アーカー氏と、同校講師でエグゼクティブ・コーチのナオミ・