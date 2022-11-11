パドレスからＦＡになっていた元阪神のロベルト・スアレス投手（３１）が５年４６００万ドル（約６５億３０００万円）でパドレスと再契約した、と１０日（日本時間１１日）、大リーグ公式サイトが伝えた。同投手は来季の年俸５００万ドル（約７億１０００万円）の契約を放棄してしてバイアウトの１００万ドル（約１億４７００万円）を得てＦＡになっていた。ソフトバンクと阪神で抑えを務めたスアレスは昨オフにパドレスと１年