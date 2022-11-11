いまだ低賃金にあえぐ日本を、急速な円安が襲っている。このジリ貧状態から脱するべく我々取材班は、海外の求人事情を追った。◆「海外への出稼ぎ」という選択肢円安が止まらない。9月22日、日本銀行は円買い介入を試みたが、その効果は薄く円の価値は下落するばかりだ。生活苦を強いられる日本人に解決策があるとすれば、それは外貨の獲得、つまり海外への出稼ぎだ。大手人材派遣会社で北米就職支援をする原弘氏（仮名・40代）が