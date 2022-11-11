俳優の福原遥がヒロインを務める、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』（月〜土前8：00総合／前 7：30BS4K・BSプレミアム※土曜日は1週間の振り返り）の第30回が、11日に放送された。【オフショット】福原遥＆山下美月＆赤楚衛二、楽しそうなクリスマスパーティー！本作は、1990年代から現在までを描く。福原演じるヒロイン・岩倉舞（いわくら・まい）が、ものづくりの町・東大阪と自然豊かな長崎・五島列島でさまざまな