「世界一の夫婦を目指して、これからも頑張っていきたい」現役の人気アイドルが電撃ゴールイン、しかも異例の活動継続を宣言したのだ。『ももいろクローバーＺ』のメンバー、高城(たかぎ)れに（29）のハートを射止めたのは、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの捕手、宇佐見真吾（29）だ。二人は高城の幼馴染(おさななじみ)を通じて知り合い、２年前に交際を開始。高城がグループのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの生配信で結婚報告