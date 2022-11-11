国際郵便でオランダから10種類の危険ドラッグを密輸したとして、会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】国際郵便でＤＶＤのケース等に危険ドラッグオランダから密輸した男を逮捕東海北陸麻薬取締部 逮捕されたのは、名古屋市中川区の会社員加藤剛規容疑者（44）です。東海北陸厚生局麻薬取締部によりますと、加藤容疑者は去年11月から今年7月にかけ、オランダから国際郵便で、10種類の危険ドラッグおよそ56グ