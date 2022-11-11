岐阜市で６日にあった「ぎふ信長まつり」に織田信長役で出演した俳優・木村拓哉（４９）がインスタグラムで紹介した和紙メーカー「シイング」（岐阜県美濃市）のオリジナルぽち袋「織田ちん」が完売する人気になっている。「織田ちん」は岐阜市のデザイナー・石田意志雄さんが考案。「お駄賃」をもじり、中央にひげの長いキュートな信長のイラストをあしらったぽち袋で、２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」の放映を機