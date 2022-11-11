一般社団法人日本損害保険協会は、このほど最新の「全国交通事故多発交差点マップ」を公表しました。全国の地方新聞社の協力を得て2021年の各都道府県のデータをもとに作成した同マップによると、2021年に人身事故が多かった全国の交差点のワースト1位は、環七通りと国道20号（甲州街道）が交わる「大原交差点（東京都）」でした。なお、ワースト10のうち、上位5つを東京都と大阪府が占めていたそうです。【表】「交通事故多発交差