ＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）の斉藤猛社長は１０日の決算記者会見で、性加害問題で辞任した杉森務前会長について「多大なるご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりおわび申し上げる」と陳謝した。同社は今後、再発防止に向けて経営陣のコンプライアンス（法令順守）教育などを行う。