新型コロナウイルスの新規感染者数が全国的に増加しています。10日、政府分科会の尾身会長は、現在の感染状況について「新しい波に入りつつある」との認識を示しました。こうした中、インフルエンザと同時流行する“ツインデミック”も懸念されています。◇10日、東京では新たに7969人の感染を確認しました。6日連続で前の週の感染者数を上回っています。40代「怖いですね、やっぱり。飲み会とかは抑えてますかね」20代「