◇侍ジャパンシリーズ2022 日本代表―豪州代表（2022年11月10日札幌D）侍ジャパンとオーストラリアの強化試合が10日、札幌ドームで行われ、5回裏終了後に今年の流行語大賞にもノミネートされた日本ハムの「きつねダンス」のパフォーマンスがあった。このダンスをベンチから笑顔で見守る佐々木朗と宮城の姿がテレビに映り、ネットで話題となった。ネットでは「きつねダンスを見て笑顔な朗希と宮城が可愛すぎる」「朗
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