ハイチのコレラによる死者が１３６人に達した/Ricardo Arduengo/Reuters（ＣＮＮ）カリブ海の国ハイチでコレラが流行し、これまでに１３６人が死亡した。同国の保健省が明らかにした。死者のうち８９人が病院やコレラ治療施設で、４７人が自宅で亡くなった。政府は国際医療機関と連携して対応に当たっている。国際ＮＧＯ「国境なき医師団」の広報担当者アレクサンドル・マルクー氏はＣＮＮの取材に「最近は１日２５０人を受け入れ