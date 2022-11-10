【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズなどは10日、中間選挙で予想外に議席を伸ばせなかった共和党でトランプ前大統領の責任を問う声が浮上し、次期大統領選に出馬すべきでないとの意見も出ていると報じた。