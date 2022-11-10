侍ジャパン強化試合２０２２（オーストラリア−日本、１０日、札幌Ｄ）日本ハムの公式チア、ファイターズガールが五回終了後、侍ジャパン仕様の衣装を着て「きつねダンス」を披露した。試合を中継したテレビ朝日は五回終了後、ＣＭや試合のハイライト映像を流したのちにＶＴＲでファイターズガールたちの姿を放送。ＳＮＳでは「きつねダンスやってくれた」「きつねダンス映してくれてテレビ朝日さんありがとう」など喜びのコメント