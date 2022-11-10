【ワシントン時事】米中間選挙（８日投開票）は１０日も開票作業が続き、野党・共和党が連邦議会の下院で過半数に迫っているが、与党・民主党も猛追している。上院は大接戦となり、一部の接戦州で１２月に決選投票が行われる。当初予想された共和党のシンボルカラーにちなむ「赤い波」（地滑り的勝利）は起きなかった。ＣＮＮテレビによると、１０日午前６時半（日本時間同日午後８時半）現在、全４３５議席が改選される下院で