【モデルプレス＝2022/11/10】女優の平祐奈が10日、都内で開催された「東京スカイツリータウン（R）ドリームクリスマス2022ライティング点灯セレモニー」に出席。自身の恋愛事情に言及した。【写真】平愛梨、祐奈＆姪っ子との3ショット公開◆平祐奈、自身の恋愛事情に言及セレモニー後の囲み取材に応じた平は「まさか幼いころ住んでいた街で点灯式をさせてもらえるとは、本当に嬉しかったです。しかも姉も6年前にしていたので、姉