「少年革命家」として日本一周を敢行している中学生ユーチューバー・ゆたぼんが１０日に自身のインスタグラムを更新し、自動車の「ゆたぼんスタディ号」に傷があったといい、警察に被害を届けたことを報告した。ゆたぼんは「ゆたぼんスタディ号に傷がついてるのは、なんでやねん」と怒りをぶちまけ、車の傷を公開。「警察に行ってきました」と被害を届けたという。６月３０日から専用車で日本一周をしている、ゆたぼん。ガソ