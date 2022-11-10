サッカー元日本代表の本田圭佑（３６）が１０日、自身のツイッターに投稿。「観客数が少ないと昇格できないとかそんな生温いＪリーグのルールは今すぐに変えるべき」と問題を提起し、「勝ち続けた選手たちに失礼すぎる」とつづった。この投稿で本田は、大阪府の吉村洋文知事の投稿をリツイート。「大阪に３つ目のＪリーグクラブを誕生させよう！」とつづられたもので、「東大阪拠点のＦＣ大阪が、Ｊリーグに昇格するかどうか１