米動画配信大手ネットフリックスで今月から、ＮＨＫの番組が広告付きで国内配信されており、同局のインターネット活用業務実施基準に違反する恐れがあることが、１０日分かった。 実施基準は、広告収入を目的とする動画配信サービスで、同局がＣＭを流していると誤解を生じさせる恐れがある場合は番組を提供しないと規定している。しかし、ネットフ