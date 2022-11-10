菅署長（左）から感謝状を受け取った（右から）池上さん、山本さん、黒川さん＝横浜水上署海上で漂流していた水難者を救助したとして、横浜水上署は１０日、遊漁船ガイド黒川寿希さん（２６）、自営業山本淳二さん（４７）、会社員池上順英さん（３５）に感謝状を贈った。３人は１０月１１日午前６時ごろ、横浜港内で漂流していた４０代男性を発見、乗っていた遊漁船に助け上げて陸に戻り、救急隊に引き継いだ。男性は低体温症