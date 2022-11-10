「ちょっと集合体が怖い...」「一瞬ヒャッとなる」「奇妙な見た目」「不意打ちで出くわして死にそうになった」......セブン-イレブンに2022年11月10日現在、集合体が苦手な人から上記のような感想が寄せられている、インパクト抜群の新作スイーツが登場しています。「スタバのアレと同じじゃんか」 それは、7プレミアムから展開されている「焼カンノーロ」です。東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州のセブンで