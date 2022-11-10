きょう午前、千葉県四街道市で「大型犬が徘徊している」という目撃情報があり、警察は、見つけた場合、すぐに通報するよう呼びかけています。きょう午前9時40分ごろ、千葉県四街道市大日の路上で、「大きな犬が徘徊している」と男性から通報がありました。警察によりますと、犬は体長およそ150センチメートルの黒色で、首輪がついていたということです。これまでのところ、犬は見つかっておらず、飼い犬が逃げたという情報も入って