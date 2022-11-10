未来すら予測してくれる技術、それがAI。日常の出来事だけでなく、これから何か起きるのか？ あらゆる可能性を計算し、答えを導き出してくれる存在だ。最終回がどうなるのかAIに教えてもらったそんなAIにアニメ「ちびまる子ちゃん」の最終回がどうなるのか教えてもらった結果、とんでもなく衝撃的な内容だったため、ここにご報告したいと思う。遠い将来、このような結末となるのだろうか。＜AIによるちびまる子ちゃん最終回＞「ア