トヨタ自動車やＮＴＴ、ソニーグループなどの日本企業８社が、次世代半導体の国産化に向けて新会社を設立したことが１０日、明らかになった。会社名は「Ｒａｐｉｄｕｓ」（ラピダス、東京）で、経済産業省が近く発表する。次世代半導体の開発競争が世界的に激化する中、日本勢も連携して技術開発や量産体制を強化する。